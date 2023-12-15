اليوم السابع
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الكشف على 1370 مريضا فى قافلة طبية ضمن مبادرة 100 يوم صحة بالأقصر

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 11:09 ص
الكشف على 1370 مريضا فى قافلة طبية ضمن مبادرة 100 يوم صحة بالأقصر الكشف على 1370 مريض فى قافلة طبية بإدارة الزينية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، عن الإنتهاء من الكشف على 1370 مريضا فى قافلة علاجية لأهالى إدارة الزينية بوحدة الزينية بحري.
 
ومن جانبه وجه الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بتنظيم قافلة طبية علاجية على مدار يومين فى وحدة الزينية بحرى التابعة لإدارة الزينية الصحية، وذلك تزامناً مع فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، حيث تم توقيع الكشف على (1370) مريض، وتضمنت القافلة التخصصات التالية:- (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الجلدية – الباطنة – الرمد – الجراحة – العظام - خدمات الأشعة والتحاليل – الصيدلية - كشف عشوائي( سكر وضغط واعتلال كلوي).
 
من الجدير بالذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.
 
فيما كشف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل العمل فى فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة"، حيث تقوم الفرق الصحية بعملها رسمياً فى الحملة بتوعية السيدات فى الوحدات الصحية المختلفة.
 
وأكد الدكتور طاهر أيوب، إن وزارة الصحة والسكان حريصة على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني :‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).
 
الكشف على 1370 مريض فى قافلة طبية بإدارة الزينية
الكشف على 1370 مريض فى قافلة طبية بإدارة الزينية

صحة الأقصر تكشف على 1370 مريض فى قافلة طبية
صحة الأقصر تكشف على 1370 مريض فى قافلة طبية

فعاليات قافلة طبية بإدارة الزينية ضمن مبادرة 100 يوم صحة
فعاليات قافلة طبية بإدارة الزينية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

قافلة طبية بإدارة الزينية ضمن مبادرة 100 يوم صحة
قافلة طبية بإدارة الزينية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

متابعة فعاليات قافلة طبية بالأقصر
متابعة فعاليات قافلة طبية بالأقصر
 






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