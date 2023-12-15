القمة الأوروبية تقرر فتح المفاوضات لدخول أوكرانيا لـ"لاتحاد"

تبدلت أولويات الدول الغربية حيال أوكرانيا، وتأخرت المساعدات الأمريكية المقدمة لها، وتراجع الهجوم الأوكراني المضاد. وسط هذه التحولات، قفزت مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مجددا.

وقال موقع سكاى نيوز الإخبارى، وجاء فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا، في وقت لم يعد الدعم العسكري الأوروبي بالوتيرة نفسها التي كان عليها منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل نحو عامين.

ورأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن هذا الدعم يمثل مسألة وجودية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وهل يعوّض ذلك، تراجع الدعم المالي والعسكري الذي بدأت الدول الأوروبية تتقاعص فيه، وسط الأزمات التي تعصف بها؟

ووفقا لقناة سكاى نيوز،وقالت المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية فى موسكو، إيلينا سوبونينا، لبرنامج إن الوعود بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نوع من التعويض بسبب تخفيض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه، هذه الخطوة، وإن لم تتحقق، فهي مستفزة من وجهة نظر روسيا.

وتعد هذه الخطوة ليست إيجابية بنظر موسكو، التى شعرت بأن لدى الأمريكيين رغبة في الحوار مع روسيا حول الأمور الاستراتيجية مثل النووية، أما الأوروبيون يبدون تشددا أكبر، وهذا خطأ.

وتابعت الأوروبيون يريدون أن يظهروا (عبر المفاوضات الجديدة) بأن لديهم نوع من الاستراتيجية تجاه أوكرانيا، لأن الجميع فهموا بأن أوكرانيا فشلت عسكريا ولا تستطيع أن تنجح.