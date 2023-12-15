العثور على مراهق بريطانى بفرنسا بعد 6 سنوات على اختفائه بإسبانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشبتدبرس الأمريكية إن مراهقا بريطانيا تم العثور عليه حيا فى جنوب غرب فرنسا، بعد مرور ست سنوات على اختفائه خلال عطلة قضاها مع عائلته فى أسبانيا.

ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام فرنسية إعلان مكتب الإدعاء فى تولوز العثور على أليكس باتى، البالغ من العمر 17 عاما، والذى كان صبيا عند اختفائه قبل 6 سنوات.

وقال تلفزيون BFM الفرنسى إن سائق توصيل وجد المراهق يبدو تائها ومنهكا على قارعة الطريق، فاقتاده إلى مركز الشرطة. وتم العثور على باتى يوم الأربعاء.

وفى بريطانيا، قالت شرطة مانشستر الكبرى إن الضباط من مسقط رأس باتى فى أولدهام يجرون اتصالا مع السلطات الفرنسية للتحقق من صدق التقارير. وقالت الشرطة إن والدته ميلانى باتى وجده ديفيد باتى مطلوبين على صلة باختفاء المراهق، ولا يعرف مكان تواجدهم. وكان قد سافر معهم فى رحلة إلى أسبانيا فى عام 2017 عندما كان عمره 11 عاما.

وقالت الشرطة البريطانية إن هذا تحقيق معقد ومستمر منذ فترة طويلة، وعلينا أن نجرى مزيد من التحقق وأيضا وضع إجراءات حماية مناسبة.

من جانبها، قالت سى إن إن إن عائلة باتى أكدت هويته، وأنه من المقرر أن يعود إلى إنجلترا بعد فترة قصيرة. وصرحت جدته سوزان كاروانا وهى الوصية القانونية عليه، لصحيفة الصن البريطانية إنها تحدثت مع إليكس، معربة عن سعادتها الشديدة وصدمتها فى الوقت نفسه.