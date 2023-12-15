الصحفي محمد سعودي يناقش رسالة الدكتوراة بـ"إعلام القاهرة".. غدًا

كتب إيهاب محمد

تناقش كلية الإعلام جامعة القاهرة، غدًا السبت، رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث محمد سعودي الصحفي بجريدة اليوم السابع، بعنوان "معالجة الفيديوجراف في قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية للقضايا الجارية وعلاقته باتجاهات الجمهور نحوها"، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بقاعة المؤتمرات بالكلية.



الباحث محمد سعودي يناقش رسالة الدكتوراه في إعلام القاهرة غدًا

وتتألف لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا «مشرفًا ورئيسًا»، والأستاذ الدكتور عادل فهمي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة «مناقشًا»، والأستاذة الدكتورة نشوة عقل، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مديرة مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بالكلية «مشرفًا»، والدكتور محمود مسلم رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ «مناقشًا».

وهدفت الدراسة إلى توصيف وتحليل طريقة معالجة الفيديوجراف في قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية للقضايا الجارية، وتفسير معايير الثراء الإعلامي التي تميّزه، بالإضافة إلى دراسة هيكلة قوالب الفيديوجراف، ومضامينها الإعلامية وكيفية توظيف الوسائط المتعددة في هذا النمط لتبسيط المعلومات المعقدة وتعزيز فهمها واستيعابها، ومدى التوازن الإعلامي في المعالجة التي يقدّمها.

وسعت الدراسة إلى قياس اتجاهات الجمهور نحو معالجة الفيديوجراف للقضايا الجارية، وتحديد التأثيرات الناجمة عن تعرضهم لهذا النوع من الإعلام المرئي الرقمي، وتقييم أوجه الثراء الإعلامي للفيديوجراف كأداة اتصالية من وجهة نظرهم، وفهم دوافع اعتمادهم عليه للحصول على المعلومات، ومدى ثقتهم في المضامين الإخبارية المقدمة من خلاله.

كما هدفت إلى دراسة القائمين بالاتصال لمعرفة واقع تجربتهم في صحافة الفيديوجراف، ورصد وتوصيف درجة وعيهم وإدراكهم بمفهوم الفيديوجراف وأهميته في معالجة القضايا والأحداث الجارية، إضافة إلى تحديد التحديات والعقبات التي تواجههم، ومعرفة المتطلبات والتقنيات التكنولوجية الضرورية لإنتاجه، فضلًا عن محاولة استشراف مستقبل الفيديوجراف في المؤسسات الصحفية المصرية.

وحصل الصحفي محمد سعودي، على درجة الماجستير في الإعلام بتقدير امتياز من كلية الإعلام جامعة القاهرة في العام 2018 بعد إتمام دراسة ماجستير بعنوان "الأُطر الإخبارية للقضايا السياسية الداخلية بقنوات اليوتيوب الخاصة بالصحف المصرية ودورها في تشكيل اتجاهات الشباب نحو هذه القضايا".