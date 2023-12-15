اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل بعدوانها المتواصل على الفلسطينيين تلعب بالنار

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 03:00 ص
الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل بعدوانها المتواصل على الفلسطينيين تلعب بالنار الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ ش أ

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قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن إسرائيل بعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، أدخلت نفسها والمنطقة في حالة حرب قد لا تنتهي، مُشددًا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته لوقف هذا العدوان.

وأكد أبو ردينة - حسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) - أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة طالب بوقفه فورا، كذلك وقف الاقتحامات لمدن الضفة الغربية، مشددا على أن الموقف الفلسطيني واضح بضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة، والدعوة إلى مُحاسبة إسرائيل.

وأوضح أبو ردينة أن لدى الشعب الفلسطيني كل الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقه ومكتسباته، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني باقٍ وصامد على أرضه والقدس هي بوصلته الأولى، ودونها لن يكون هناك سلام لأحد في المنطقة.

وجدد أبو ردينة التأكيد على أن الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة، أرض فلسطينية واحدة ويجب إنهاء الاحتلال عن كامل هذه الأرض.

وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي وانتقاده لتركيبة حكومة الاحتلال يجب أن يتم تطبيقها وألا تبقى مجرد أقوال، مُبينًا أنه لا يجوز للإدارة الأمريكية الحديث عن حل الدولتين دون العمل على إلزام إسرائيل بتطبيقه، مُبينًا أن بايدن منذ تسلمه الرئاسة لم ينفذ أيًا من وعوده. 

وأكد أبو ردينة أنه دون إنهاء الاحتلال بالكامل وفق الشرعية الدولية فإنه لن يكون هناك أمن ولا سلام، مُبينًا أن السلام لن يكون بأي ثمن وأن إسرائيل لن تستطيع فرض رأيها على الشعب الفلسطيني.







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