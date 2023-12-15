اليوم السابع
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الداخلية توضح حقيقة الفيديوهات المتداولة لعناصر إرهابية

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 02:50 م
الداخلية توضح حقيقة الفيديوهات المتداولة لعناصر إرهابية الداخلية
محمود عبد الراضى

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نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقاطع فيديو تضمنت تصريحات لعناصر إرهابية للإيحاء باستمرار نشاط تلك العناصر.
 
وأكد المصدر أن مقاطع الفيديو "قديمة" وسبق تداولها منذ عدة سنوات وأن تلك العناصر لقت مصرعها فى المواجهات الأمنية خلال السنوات السابقة.
 
وأوضح المصدر أن إعادة نشر تلك الفيديوهات يأتى ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية، ويؤكد حالة الإفلاس التى تمر بها وفقدان مصداقيتها أمام الرأى العام، وهو الأمر الذى يعيه الشعب المصرى.
 
 
 






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