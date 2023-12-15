التنمية المحلية تطرح خامس مناقصات مشروع مصرف كتشنر لإنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة

كتب ـ على عبد الرحمن

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بسرعة تنفيذ مشروعات تحسين منظومة المخلفات الصلبة التى ينفذها مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر - مكون المخلفات الصلبة والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 8 ملايين يورو، وذلك فى إطار تكليفات القيادة السياسية بسرعة تنفيذ مشروعات مصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وإدارة المخلفات الصلبة وتحسين جودة المياه.



وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن طرح المناقصة الخامسة لمشروع إنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة بمحافظة الغربية بطاقة تصميمية 1800طن/اليوم، وذلك على منصة التعاقدات الالكترونية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ECEPP .



وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أنه يمكن للشركات الراغبة فى التقدم لهذه المناقصة (إنشاء مصنع تدوير دفره) الحصول على الأوراق المطلوبة للتقديم من خلال التسجيل على منصة التعاقدات الالكترونية الخاصة بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD ) .



وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أن التقديم متاح فقط من خلال المنصة الإلكترونية، وذلك من 15 ديسمبر 2023 وينتهى التقديم فى 13 فبراير 2023، ولا يعتد بأي عروض تقدم ورقياً للوزارة .



وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مشروع كيتشنر يلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وجه بسرعة تنفيذ أنشطة المشروع التى ستؤثر نتائجه على تحسين واكتمال منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات التى تقع فى نطاق المصرف مما يعمل على الارتقاء بالمنظومة لما له من تاثير إيجابى على النواحى البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ، حيث يعتمد المشروع على نهج متكامل للتصدى لعدة مصادر للتلوث في آن واحد من خلال ضخ استثمارات لبناء منظومة متكاملة للنظافة ، تتضمن إنشاء مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة و محطات وسيطة وتأهيل وإغلاق مقالب عشوائية ، و إعادة تأهيل جراجات وشراء معدات جمع ونقل المخلفات الصلبة ، وذلك لتحقيق أقصى قدر من التأثير والاستفادة ، فالهدف العام من المشروع هو تحسين الصحة العامة والوضع البيئى مما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادى و الاجتماعى لسكان الثلاث محافظات المستهدفة من المشروع وهم الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ، بالإضافة إلى تقليل أثار التغيرات المناخية والتكيف معها ، لما ينتج عنه من تحسين جودة الحياة ، وتحسين جودة المسطحات المائية ، وتحسين جودة التربة .





