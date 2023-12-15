اليوم السابع
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الجمعة، 15 ديسمبر 2023 07:02 م
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التحقيق مع عاطل متهم بتعذيب كلب بالمقطم فى فيديو على إنستجرام

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 06:00 م
التحقيق مع عاطل متهم بتعذيب كلب بالمقطم فى فيديو على إنستجرام حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تباشر نيابة المقطم تحقيقاتها، فى واقعة قيام عاطل بتعذيب "كلب" باستخدام سلاح أبيض، بمنطقة المقطم، وذلك عقب تداول فيديو يوثق الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
 
كما تحقق جهات التحقيق فى واقعة العثور بحوزة المتهم مادة مخدرة، حيث يجرى إحالتها إلى الجهات المعاونة لتحليل المادة المضبوطة وبيان نوعها.
 
وكان مقطع فيديو تم تداول على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على "كلب" باستخدام سلاح أبيض عبارة عن مطواة.
 
وتبين أن المتهم عاطل ومسجل جنائيا فى منطقة المقطم وعقب ضبطه عثر على كمية من مادة مخدرة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
 
 
 






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ضرب كلب بالمطواة

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