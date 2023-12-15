البنتاجون: على أمريكا أن تختار ما بين استعدادها القتالى وإمداد أوكرانيا بالأسلحة

وكالات

صرح المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة سيتعين عليها الاختيار بين استعدادها القتالي وإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا بسبب استنفاد الأموال المخصصة لدعم كييف.

وقال رايدر للصحفيين: "في نهاية المطاف، سنبدأ في اتخاذ قرارات بشأن استعدادنا القتالي وقدرتنا على مواصلة دعم أوكرانيا بالطريقة المطلوبة في ساحة المعركة".

وأضاف رايدر أن الولايات المتحدة لديها أموال بقيمة 4.4 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، ومليار دولار لتجديد مواردها الخاصة.

وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، في وقت سابق، أن تأمين السيطرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة يشكل أهمية أكبر من تقديم المساعدات لأوكرانيا. بينما دعا عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري من فلوريدا مات غايتس، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى إقناع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتفاوض على السلام.

واعترف البيت الأبيض بأن الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا بدأت تنفد، كما تعثر طلب الحصول على 60 مليار دولار إضافية في الكونغرس، حيث يريد الجمهوريون مقايضة موافقتهم بإصلاح جذري لنظام الحدود والهجرة.