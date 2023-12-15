الاحتلال يعتدى على المصلين فى وادى الجوز ورأس العامود بالقدس

رام الله (أ ش أ)

اعتدى الاحتلال الإسرائيلى على عدد من المُسنين الذى حاولوا الدخول للمسجد الأقصى قرب باب الأسباط، وأصيب مصور صحفى إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلى بالضرب على المصلين الذين اضطروا للصلاة فى حيى "وادى الجوز" و"رأس العامود" بالمدينة المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أعاقت عمل الطواقم الصحفية، ومنعت من وصولهم للاطمئنان عن زميلهم المصاب والذي نقل داخل إحدى سيارات الإسعاف إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح عميقة في الرأس.

وأدى 7 آلاف مقدسى صلاة الجمعة اليوم فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، بعد أن منع الاحتلال الوافدين للصلاة بالمسجد من خارج البلدة ومن أراضى الـ 48 من دخول المسجد.

