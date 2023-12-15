الأونروا: 155 مرفقا خاصة بنا من أصل 196 فى غزة تحولت لمراكز إيواء للنازحين

كتب محمد شعلان

أكد كاظم أبو خلف، المتحدث الرسمى باسم وكالة الأونروا في فلسطين، على ضرورة فتح معبر كرم أبو سالم والسماح بإدخال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة، قائلا: "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة يلجأ إليه الفلسطينيون حتى مراكز الإيواء".

وأضاف في لقاء بقناة القاهرة الإخبارية، أنه تم تضرر عدد كبير من المرافق المدنية ومراكز الإيواء في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، وعلى إسرائيل تحديد مناطق آمنة في قطاع غزة حتى يمكن تنفيذ استجابة إنسانية تجاه الفلسطينيين، مؤكدا أن المستشفيات في جنوب قطاع غزة تعمل بشكل جزئي وتقدم رعاية طبية أولية.

وتابع: 155 من أصل 196 من مرافقنا في قطاع غزة تحولت إلى مراكز لإيواء النازحين.