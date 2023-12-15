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"الأهرامات والمتحف المصرى ومتحف الحضارة".. تعرف على مواعيد الزيارة وأسعار التذاكر

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 09:00 ص
"الأهرامات والمتحف المصرى ومتحف الحضارة".. تعرف على مواعيد الزيارة وأسعار التذاكر الاهرامات- أرشيفية
كتب محمد أسعد

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تتيح وزارة السياحة والآثار إمكانية شراء التذاكر إلكترونياً باستخدام الكروت البنكية لزيارة عدد 35 موقعا أثريا ومتحف آثار مفتوح للزيارة، وجاري إضافة المزيد من المواقع والمتاحف تباعًا.

وتنشر

اليوم السابع

مواعيد زيارة عدد من المواقع الأثرية وأسعار تذاكر الزيارة في السطور التالية:

المتحف المصري بالتحرير:

مواعيد الزيارة:

من 9 صباحًا إلى 5 مساءً.

أسعار التذاكر:

للمصري: 30 جنيها.

للطالب المصري: 10 جنيهات.

للأجنبي: 450 جنيها.

للطالب الأجنبي: 230 جنيها.

 

المتحف القومي للحضارة المصرية:

مواعيد الزيارة:

من 9 صباحًا إلى 5 مساءً، ما عدا الجمعة من 9 صباحًا إلى 5 مساءً ومن 6 مساءً إلى 9 مساءً.

أسعار التذاكر:

للمصري: 60 جنيها.

للطالب المصري: 30 جنيها.

للأجنبي: 240 جنيها.

للطالب الأجنبي: 120 جنيها.

 

منطقة أهرامات الجيزة:

مواعيد الزيارة:

من 7 صباحًا إلى 5 مساءً.

أسعار التذاكر:

للمصري: 60 جنيها.

للطالب المصري: 30 جنيها.

للأجنبي: 540 جنيها.

للطالب الأجنبي: 270 جنيها.







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