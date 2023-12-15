اعترافات لصوص المدارس بقنا: ننقل المسروقات بتروسيكل لمسكن خاص بنا

كتب سليم على

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في قنا، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة محتويات المدارس فى قنا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم 2 فرد محلى وعدد طلقات، والتروسيكل المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب واقعة سرقة مدرسة، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن أحدهم (7 أجهزة تابلت - جهاز "لاب توب" وشاحن - 7 "هارد ديسك" – 2 جهاز DVR”" – 2 جهاز "باور سبلاى" - وحدة "سيرفر" - جهاز "راوتر") ، والأدوات المستخدمة فـى الواقعة ( 2 مقص حديدى ،صاروخ كهربائى).



عقوبة السرقة وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.