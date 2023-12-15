استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت وسط وجنوب غزة بسبب العدوان الإسرائيلى

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، أعلنت الليلة الماضية، انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والانترنت لشركة بالتل ولشركة اوريدو في وسط وجنوب قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، على القطاع.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي مقتضب، أنها فقدت الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة، وبطواقمها العاملة هناك كافة، في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل، للمرة الخامسة منذ بداية العدوان.