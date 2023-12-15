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إيمان كريم تهنئ فريق كرة الهدف للمكفوفين للتأهل إلى بارالمبياد باريس

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 10:24 م
إيمان كريم تهنئ فريق كرة الهدف للمكفوفين للتأهل إلى بارالمبياد باريس الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
كتب محمود راغب

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هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فريق كرة الهدف للمكفوفين، لفوزه وتأهله إلى بارالمبياد باريس بعد 32 سنة من عمر وتاريخ اللعبة.
 
وقالت المشرف العام على المجلس، إن فريق كرة الهدف للمكفوفين حقق انجازا تاريخيا جديدا يضاف إلى انجازات الرياضات البارالمبية، من ناحية والدولة المصرية من ناحية أخرى.
 
واعتبرت الدكتورة إيمان كريم، ان هذا الفوز والتأهيل تعبير حقيقي عن تكافؤ الفرص في مختلف الرياضات والألعاب والمجالات التي أصبح فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أبطال فاعلين، كما أن هذا التأهل يضاف إلى رصيد الدولة المصرية وانجازاتها في مجال التمكين الرياضي.
 
وأعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تمنياتها أن تحقق الألعاب البارالمبية إنجازات جديدة ومؤثرة في تاريخ البطولات وكذلك في البارالمبياد القادمة في باريس.
 
 
 






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