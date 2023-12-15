إقبال على قلعة قايتباى بالإسكندرية للاستمتاع بالطقس ورحلات السياحة تتصدر

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة قلعة قايتباي الأثرية فى الإسكندرية، إقبالا من الزائرين المصريين والعرب والأجانب من دول العالم، خاصة رحلات اليوم الواحد، التي تتوافد علي محافظة الاسكندرية خاصة يوم الجمعة.

تعد قلعة قايتباي الأثرية من أهم المزارات على مستوى الجمهورية، وهى أيقونة عروس البحر المتوسط وهى المقصد الأول على برنامج الزيارة للمصريين والعرب والأجانب، وتلقى اهتماما كبيرا من وزارة السياحة والآثار والمجلس الاعلى للآثار، حيث الاهتمام بها والصيانة بصفة مستمرة، وذلك لقيمتها التاريخية حيث تعود إلى 546 سنة ومساحتها 4,5 فدان ومازالت شامخة والمقصد الأول لزائرى محافظة الإسكندرية.

وتعتبر قلعة قايتباى الأثرية هى درة العمارة الإسلامية والحربية فى الوجه البحرى كله وأشهر اثر موجود فى الإسكندرية، والتى يقصده المصريين والعرب والأجانب، لتكون رقم واحد فى زيارتهم للقلعة، والتى بناها السلطان قايتباى، مكان فنار الإسكندرية القديم، والذى كان يعد أحد عجائب الدنيا السبعة القديمة.