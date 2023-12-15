إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب تروسيكل فى بنى سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق ميدوم كوم أبو راضي نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من فاطمة محمد، 15 سنة، مصابة كدمات وسحجات، وإيمان شحات، 23 سنة، مصابة كدمات وسحجات، ومنه سامي، 15 سنة، مصابة كدمات وسحجات، وأنعام عبد المولي، 40 سنة، مصابة كدمات وسحجات، و غاده ناصر، 13 سنة، مصابة كسر في الذراع الأيمن، و رحمه سالم، 12 سنة، ومالك سالم، 15 سنة، مصابة كدمات وسحجات، وارتجاج إلى مستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى تحت إشراف دكتور كرم سعد مدير المستشفى.