أسباب ظهور الشعر الأبيض فى سن مبكر.. منها الإجهاد والتدخين

كتبت فاطمة خليل

الشعر الأبيض هو جزء طبيعي من الشيخوخة، ولكنه يمكن أن يكون مصدر قلق لكثير من الناس، وخاصة أولئك الذين يعانون من الشيب المبكر، في حين أن الجينات تلعب دورًا مهمًا في تحديد متى وكيف يتحول شعر الشخص إلى اللون الأبيض، إلا أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تساهم في هذه الظاهرة، في هذا التقرير نتعرف على أسباب ظهور الشعر الأبيض في سن مبكر، بحسب موقع " manmatters".

أسباب ظهور الشعر الأبيض في سن مبكر



هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي يمكن أن تسبب الشعر الأبيض في سن مبكرة، بما في ذلك:

1. الجينات



الوراثة هي أحد الأسباب الرئيسية للشيب المبكر، على الرغم من أن الأسباب الكامنة وراءه غير معروفة، جيناتك هي المسئولة إما عن عيوب الخلايا المنتجة للميلانين أو نقص إنتاج الميلانين في سن مبكرة.

حتى في سن مبكرة، قد تلعب جيناتك دورًا في شيب شعرك يمكن أن يكون لديك شعر أبيض في سن 15 عامًا.

2. النظام الغذائي



النظام الغذائي السيئ يمكن أن يسرع من شيب الشعر. الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من الأطعمة المصنعة والمشروبات الباردة والملح والسكر لديهم فرصة أكبر لإنتاج الجذور الحرة في أجسامهم، والتي يمكن أن تسبب الشعر الرمادي للحفاظ على صحة شعرك ومنع ظهور الشيب، عليك تناول نظام غذائي صحي.

3. الإجهاد



عندما تتعرض للإجهاد المزمن لفترة طويلة، فأنت أكثر عرضة للشيب المبكر سيؤدي التوتر إلى شيب شعرك بشكل أسرع، بغض النظر عن مدى انشغالك بحياتك العائلية أو مدى تعبك وإرهاقك.

تم ربط نضوب الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر بالإجهاد بمعنى آخر، إذا كنت متوترًا ومستاءًا باستمرار من نفسك، فأنت أكثر عرضة لظهور الشعر الأبيض.

4. نقص الفيتامينات والمعادن



يمكن أن يحدث تبييض البصيلات أيضًا بسبب نقص الحديد، أو نقص حمض الفوليك، أو نقص فيتامين د، أو نقص فيتامين ب12. يرتبط شيب الشعر بنقص حمض الفوليك وانخفاض مستويات البيوتين.

6. منتجات الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية

الشامبو والبلسم، الذي يحتوي على مواد كيميائية تمنع إنتاج الميلانين، قد يسبب الشيب المبكر لشعرك. عند استخدام عوامل تبييض صبغات الشعر ومكونات بيروكسيد الهيدروجين بشكل متكرر، يمكن أن يتحول الشعر إلى اللون الأبيض.

7. التدخين



التدخين ليس سيئًا لصحتك فحسب، بل يمكن أن يضر شعرك أيضًا عندما تدخن، تتوسع الأوعية الدموية، مما يسمح لكمية أقل من الدم بالوصول إلى بصيلات الشعر. يحتوي دخان السجائر على سموم يمكن أن تلحق الضرر ببصيلات الشعر، مما يتسبب في ظهور الشعر الرمادي في وقت أقرب من المتوقع.