6 نجاحات فى قمة المناخ بشرم الشيخ أساس العمل المناخى بـ"cop28" فى الإمارات

كتبت منال العيسوي

مؤتمر دبي للمناخ COP28 ، الذى عقد من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر2023 بدولة الإمارات، قام بالبناء الجيد على مخرجات قمة شرم الشيخ للمناخ COP27، الذي عقد فى دولة مصر من 5 : 19 نوفمبر 2022

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‏خلال هذا التقرير نرصد كيف مهد مؤتمر المناخ بشرم الطريق لاتخاذ قرارات هامة فى دبى .

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‏1- كان أهم البنود التى تم العمل عليها تفعيل صندوق الخسائر والأضرار والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27 بمصر فى مدينة شرم الشيخ العام الماضي.

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‏ 2- ساهمت توصيات قمة المناخ بشرم الشيخ إلى خروج "اتفاق الإمارات" خاصة فيما يتعلق بالتقييم العالمي للمناخ، والتخفيف والتكيف وآليات للتمويل،

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‏3- ساهمت قمة المناخ بشرم الشيخ فى التمهيد لتعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، انطلاقا من يوم التنوع البيولوجي في COP27 إلى يوم الطبيعة في COP28.

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4- ‏كان لإطلاق العمل بالمبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال قمة المناخ بمصر الاثر فى تسريعها وتنفيذها خلال قمة الامارات.

5- تعد الموضوعاو التى تسليط الضوء عليها فى قمة المناخ بشرم الشيخ نواه رئيسية فى استمرار طرحها فى قمة الامارات منها موضوعات هامة مرتبطة بتغير المناخ تعد تحدي للدول النامية والمنطقة بشكل خاص، وهي الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والصحة.

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