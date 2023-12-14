4 جامعات مصرية ضمن أفضل 20 جامعة بالمنطقة العربية بتصنيف QS العالمي

محمد صبحى

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن استراتيجية واهتمام القيادة السياسية بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وهو ما انعكس فى نتائج تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2024.

وأظهرت نتائج تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2024، والذي شهد إدراج 18 جامعة مصرية لهذا العام، بزيادة 3 جامعات عن العام الماضي، ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 1400 جامعة على مستوى العالم تقريبًا.

كما تم إدراج 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 20 جامعة في المنطقة العربية (جامعة القاهرة، جامعة المنصورة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة عين شمس).

وأوضح وزير التعليم العالى أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا جديدًا في نتائج هذا العام، مؤكدًا اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.