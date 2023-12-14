301 طائرة هبطت بمطار العريش نقلت 8300 طن مساعدات لغزة

العريش ـ محمد حسين

هبطت بمطار العريش بشمال سيناء301 طائرة منذ 12 أكتوبر الماضى حتى اليوم، نقلت نحو 8300 طنا من المساعدات الإغاثية وسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية وأدوية موجهة لقطاع غزة، وتسلم الهلال الأحمر المصري الشحنات ونقلها علي شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولا لقطاع غزة.

وأوضح بيان غرفة عمليات محافظة شمال سيناء لحركة استقبال شحنات المساعدات الجوية، أن المطار استقبل خلال الساعات الماضية طائرة قادمة من الأردن نقلت 13 طن ملابس ومراتب، وطائرة قادمة من الإمارات نقلت 9 أطنان من المستلزمات الطبية ومواد إغاثة ومواد غذائية.

وبدأ مطار العريش بشمال سيناء استقبال المساعدات لغزة في 12 أكتوبر الماضي، وأوضحت بيانات غرفة متابعة وصول المساعدات أن عدد الطائرات التي استقبلها المطار وصلت إلى 299 طائرة، نقلت نحو 8300 طن من مواد الإغاثة والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه تم استقبال جميع المساعدات بمطار العريش، وقام متطوعون بتفريغ حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

والمنظمات الدولية الإغاثية التي وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمي، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة.

والدول التي وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هي: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، إنجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان، بلجيكا.