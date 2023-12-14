اليوم السابع
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تمهيدا لبدء تصدير الدواء المصري للكونغو

وفد جمهورية الكونغو يختتم زيارته لهيئة الدواء بعد تفقد شركات أدوية وطنية

الخميس، 14 ديسمبر 2023 09:38 م
وفد جمهورية الكونغو يختتم زيارته لهيئة الدواء بعد تفقد شركات أدوية وطنية هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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 اختتم وفد دولة الكونغو الديمقراطية، برئاسة الدكتور كريستيان نتومبا، رئيس مجلس إدارة وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية ACOREP، زيارته لهيئة الدواء المصرية، والتي استمرت لمدة أربعة أيام.
 
وتفقد الوفد، خلال الزيارة، عددا من مصانع الدواء والمستحضرات الطبية المصرية؛ للوقوف على أحدث مستجدات الإنتاج على أرض الواقع، وبحث سبل التعاون مع شركاء الصناعة المصريين؛ تمهيداً لعقد الشراكات والاتفاقيات التجارية الثنائية المشتركة بين قطاع الصناعة الوطنية والجانب الكونغولي؛ لتوفير احتياجات سوق الدواء بالكونغو من المستحضرات الطبية المصرية.
 
على هامش الزيارة، تم عقد الاجتماع الفني الثاني بين مسئولي هيئة الدواء المصرية والوكالة الكونغولية؛ لمناقشة الأطر التنفيذية الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في سبتمبر الماضي.
 
جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة، وتعزيز نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية بالأسواق الإفريقية، وتأكيد مكانتها الإقليمية والأفريقية في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية بجمهورية مصر العربية.
 
 






هيئة الزواء

المونغو

تصدير الدواء



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