وزارة التعليم: استلام الموضوعات البحثية قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

أكدت المديريات التعليمية استلام موضوعات المشروعات البحثية التى ينفذها الطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر أن تنطلق منتصف يناير المقبل.

وأوضحت أنه يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5 طلاب، بحيث كل مجموعة تختار موضوع البحث والذى يناقش المشروعات والإنجازات المنطقة بالدولة المصرية وطرق مواجهة التحديات، وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب، ويقوم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التى يمكن الاستعانة بها، وتقوم كل مجموعة بتقديم بمشروعين بحثيين، يسلم البحث الأول قبل امتحان الفصل الدراسى الأول بأسبوعين، وكذلك البحث الثانى قبل الامتحان الفصل الدراسى الثانى بأسبوعين، ويجمع الرائد مشاريع الأبحاث ويضع الدرجات بالتعاون مع معلم المادة.

وأكدت أنه تحسب درجاته ضمن المجموع الكلى، وفى حالة عدم الحصول على الدرجة المطلوبة يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء ميعاد فترة امتحانات الدور الثانى، ويتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث على مستوى كل صف وإرسال الأبحاث للإدارة لإجراء تصفية على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاث الأولى.