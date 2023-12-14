ننشر مواقيت الصلاة الخميس 14/12/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:10 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 38: 2
موعد صلاة المغرب 4:57 م
موعد صلاة العشاء 6:20
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:54
موعد صلاة العصر 2:40
موعد صلاة المغرب 4:59 م
موعد صلاة العشاء 6:23 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:07
موعد صلاة الظهر 11:46 م
موعد صلاة العصر 2:33 م
موعد صلاة المغرب 4:52 م
موعد صلاة العشاء 6:15 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:55
وقت صلاة الظهر 11:37
موعد صلاة العصر 2:30 م
وقت صلاة المغرب 4:51 م
وقت صلاة العشاء 6:11 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:57 ص
موعد صلاة الظهر 11:44 ص
موعد صلاة العصر 42: 2
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:22
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