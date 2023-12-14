نقيب الأطباء: إقرار قانون المسؤولية الطبية قريبا بدعم من مجلس النواب

كتب وليد عبد السلام

انطلقت فاعليات المؤتمـر الدولى الحادى عشر للرعاية المركز منذ قليل وذلك لاستعراض الجديد فى قطاع الرعاية المركزة لخدمة المريض المصرى.

وقال الدكتور حسين صبرى، رئيس الجمعية المصرية للرعاية المركزة وعلاج الإصابات، إن الرعاية المركز فى مصر تتقدم بشكل كبير ونستهدف التدريب والتعليم للأطباء من أجل خدمة مميزة للمريض المصرى وتابع: هناك تعاون كبير مع الجامعات المصرية وكذلك جميع الهيئات الصحية.

وأضاف الدكتور محمد إسماعيل، سكرتير عام الجمعية المصرية للرعاية المركزة وعلاج الإصابات، أن الفترة الماضية شهدت تطويرا كبيرا فى مجال الرعاية المركزة فى مختلف المستشفيات مضيفا أن مصر تزخر بالكوادر الطبية فى مختلف التخصصات، لافتا إلى أن الرعاية المركزة تعد منقذ لكثير من المرضى فى اخطر حالاتهم، مشيرًا إلى أن المؤتمر به 4 ورش و20 جلسة علمية لتدريب وتعليم الأطباء.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب أطباء مصر، أن قانون المسؤلية الطبية سيتم إقراره قريبا بدعم من مجلس النواب، وتابع أن الأطباء فى حاجة ماسة لإقرار هذا القانون لكونه سيحل مشكلات كثيرة، مضيفا أن مصر لديها أجيال قوية ومثقفة من الأطباء والقامات والكوادر الهامة فى القطاع الصحى واستكمل كلنا داعمين لمصلحة المواطن المصرى.

وكرمت إدارة المؤتمر والجمعية المصرية للرعاية المركزة كل من عنانى هلالى رئيس مجموعة هلنان للفنادق والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنه الصحة بالبرلمان والدكتور أسامة عبد الحى نقيب أطباء مصر والدكتور مجدى أمين رئيس المشروع القومى لمشتقات الدم.