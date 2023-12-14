نقابة أطباء الأسنان تعلن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى 18 ديسمبر

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان ، فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى لعام 2024، وذلك يوم الإثنين 18 ديسمبر الجارى، وحتى يوم السبت 30 ديسمبر 2023، على أن يتم فتح باب الترشح على مقاعد:

1- النقيب العام لأطباء الأسنان.

2- مقعد مستوى الجمهورية "3 أعضاء فوق 15 عام، 3 أعضاء تحت 15 عام".

3- مقاعد مستوى المناطق "منطقة القاهرة، منطقة وسط الدلتا، منطقة شرق الدلتا، شمال الصعيد، غرب الدلتا، جنوب الصعيد".

4- مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ومقاعد فوق وتحت 15 عام لكل نقابة فرعية.

5- المقاعد الشاغرة بخلاف ذلك بالنقابات الفرعية.

وحددت النقابة، يوم السبت 6 يناير 2024، لتلقى الطعون على قوائم المرشحين، وذلك حتى الخميس 11 يناير 2024، على أن يتم فتح باب التنازلات بين المرشحين من الأحد 14 يناير وحتى الخميس 1 فبراير 2024، وذلك تمهيدا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين يوم السبت 10 فبراير 2024، وإجراء الانتخابات يوم الجمعة 26 أبريل 2024.

ويتم ذلك خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة الثالثة مساء، عدا أيام الراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، علما بأنه لن يتم تلقى أى طلبات بعد المواعيد المذكورة أو لم يتم تسليمها للبريد قبل المواعيد المحددة.