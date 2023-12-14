ميناء العريش يستعد لاستقبال سفينة مساعدات إماراتية لغزة بحمولة 4016 طنا

العريش ـ محمد حسين

يستعد ميناء العريش البحرى بشمال سيناء لاستقبال سفينة مساعدات إماراتية مخصصة لقطاع غزة على متنها 4016 طنا من المواد الإنسانية.



قال مصدر بميناء العريش البحرى، إن السفينة الإمارتية ضمن مجموعة سفن بدأ إبحارها إطار دور مصر لتسهيل استقبال وتوصيل المساعدات العربية والدولية لقطاع غزة، لافتا أنه سبق وتم استقبال 4 سفن محملة بمساعدات لصالح قطاع غزة من بينها سفينتان تركيتان حملت كميات من المساعدات المتنوعة والمستشفيات الميدانية، وسفينة طبية فرنسية وأخرى سفينة طبية إيطالية تستقبل يوميا جرحى من غزة لعلاجهم.





وانطلقت السفينة الإمارتية المنتظر وصولها ميناء العريش، من ميناء الفجيرة يوم 2 ديسمبر الجارى على متنها 3,465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الإيوائية، إضافة إلى 131 طنا من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.



وسبق ووصل إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح 10 متطوعات من المجال الطبي من الإمارات للانضمام إلى المستشفى الميداني المتكامل الذى أقامته دولة الإمارات داخل القطاع وسبق وتم دخوله إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح بعد نقله جوا عبر مطار العريش، كما استقبل مطار العريش عددا من طائرات نقلت مساعدات لقطاع غزة قادمة من الإمارات ونقل أطفال ومرضى ومصابين من قطاع غزة لاستكمال علاجهم بالإمارات.





ومقررا فور وصولها استلام الهلال الأحمر المصرى شحنتها، والقيام بتفريغها ونقلها برا على شاحنات إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح.





وسجلت بيانات متابعة وصول الإمدادات الإغاثية لقطاع غزة عن طريق معبر رفح أنه منذ بدء إدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة بلغ حجم المساعدات الطبية 3866 طنَا، والمساعدات من المواد الغذائية 22799 طنَا، وحجم المياه 13936 طنًا، فضلا عن 222 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 5073 طنًا من المواد الإغاثية الأخرى، وعدد 48 سيارة إسعاف، وقد تم إدخال 2678 طنًا من الوقود خلال الفترة نفسها، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 4057 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر، واستقبال 773 مصابًا ومريضًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وبعض الدول الشقيقة والصديقة.

