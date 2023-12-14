ممثل منظمة الصحة العالمية تتحدث عن كواليس حصول مصر على شهادة خلوها من فيروس سى

كتبت أمل علام تصوير خالد كامل

كشفت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، والتى أنهت مدة عملها فى مصر منذ أيام قليلة، أكملت 3 سنوات وشهرين بعملى في مصر كممثل لمنظمة الصحة العالمية، وكنت مساعد المدير الإقليمى لشرق المتوسط، من 2010 وحتى عام 2013، وشرفت بالعمل فى مصر التى اهتمت بصحة المواطن المصرى وأصبحت مصر خالية من فيروس سي بفضل مبادرة 100 مليون صحة، التى أشرف الرئيس السيسي على تنفيذها بنفسه.

وأضافت، أن مصر حققت حلم خلو مصر من فيروس سى فى زمن قياسى وقبل هدف المنظمة الذى وضعته لها فى 2030، مضيفة، لقد عملت مع العديد من الوزارات والقطاع الخاص من الناحية الفنية، والخبراء، والفنيين والقطاع الخاص، الذى يقدم الدعم.

وقالت، إن إنجازات مصر كثيرة، وهى سباقة في مجال الصحة كونها أكبر دولة عربية بإقليم شرق المتوسط ضمن الــ 22 دولة بإقليم شرق المتوسط، وأنا أقارن بين 2010 وحتى 2013 وحاليا، وخصوصا ما أنجزته مصر في مجال فيروس سى، حيث كانت هناك خطوات سباقة في التخلص من فيروس سى، وكان يوجد 22 مركزا متقدما في علاج الفيروس وركزت مصر على العلاج ووفرته بالمجان لجميع المرضى، موضحة أن إنجازات مصر كبيرة فى القطاع الصحى، هناك إنجازات كثيرة جدا ففى ملف فيروس سى نجحت مصر فى توفير العلاج مجانا، وتقوم بعمليات زراعة الكبد.

وأوضحت، أن مبادرة 100 مليون صحة تم التركيز فيها على وضع أسس للرعاية الصحية الأولية، والرعاية المجتمعية، من خلال الكشف المبكر، وعلاج المرضى الذين تم اكتشاف إصابتهم بالأدوية المصرية، إن الدولة المصرية كانت حريصة على صحة المواطنين، بدءا من التامين الصحى، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي أدخلت التامين الصحى، حتى وصلت الى التأمين الصحى الشامل والتى كانت الفكرة جديدة، بحيث كانت مصر لها رؤية واضحة لتعزيز صحة المصريين ويقديم الخدمات الصحية اللازمة، من خلال حملات التطعيمات، والتوعية والتثقيف، وابتاع السلوكيات الصحية من خلال مكافحة التدخين، و توفير البيئة الآمنة للمواطن المصرى.

وأشارت إلى إن مبادرة 100 مليون صحة، كان التركيز فيها على الكشف المبكر، والتقليل من المضاعفات وبتكلفة أقل، مؤكدة إن هناك محطات كثيرة اتبعتها مصر حيث كانت سباقة في وضع أدلة إرشادية لمكافحة العدوى، بتوفير الحقن ذاتية التدمير والحصر على الدم الامن في المشتشفيات من خلال تحسين سلامة نقل الدم، والتوعية بالوقاية من العدوى من خلال تثقيف المواطنين خلال السنوات الماضية الثلاثة، منذ بدء المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في عام 2018، كان هناك متابعة مستمرة من الرئيس بنفسه على خط سير العمل في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، حتى حصلت مصر على الشهادة الذهبية لخلوها من فيروس سى.

وأوضحت إن مصر كانت أول دولة في العالم تحقق نجاح وفى فترة زمنية قياسية قصيرة استطاعت مصر أن تحقق القضاء على فيروس سى، واستطاعت مصر إجراء مسح لــ 60 مليون مواطن، ووفرت العلاج بالمجان للمصابين ولم تقتصر فقط على علاج المرضى المصريين ولكن جميع الأشخاص من اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون على أرضها، حيث كان الرئيس له رؤية من العدالة.

الرئيس السيسى كان يشرف مباشرة على المبادرة كما أن وزارة الصحة والسكان كان لها دور كبير في دعم المبادرة، وتقديم جميع الاحتياجات اللازمة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية من الأطباء والتمريض ومشاركة المجتمع المدنى، حيث إن مصر نجحت فى خلوها من فيروس سى في زمن قياسى قبل الهدف الذى وضعته لها منظمة الصحة العالمية وهو القضاء على فيروس سى قبل وصولنا إلى الهدف 2030.

وأضافت، إنه كان لمشاركة عدة وزارات أثر فى نجاح مبادرة 100 مليون صحة، وتحقيق الرعاية الصحية، وهو له بعد أكثر في الحق في الصحة والحق في الحياة الكريمة، وذلك من خلال الحصول على الهواء الآمن والغذاء الآمن والمياه الآمنة والمسكن الآمن وهذه هي العدالة التي نتحدث عنها، والدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة كان يعمل في مجال مكافحة الأمراض التنفسية، وعمل من خلال فريق عمل كبير فى السيطرة على الامراض التنفسية وكيفية التعامل مع كورونا.