مصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الخامس فى الشرقية

لفظت ربة منزل فى العقد الرابع من عمرها أنفاسها الأخيرة، إثر سقوطها من الطابق الخامس بنطاق مدينة مركز أبو كبير بالشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزى بوصول "سماح.ح.م" 37 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز أبو كبير جثة هامدة، إثر اصابتها بكسور متعددة وتبين من التحريات حدوث إصابتها التى أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الخامس بالمنزل تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت بانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتسلم الجثمان لذويه لدفنه.