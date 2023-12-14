اليوم السابع
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مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية يقدم ورشة للتصوير الفوتوغرافى مساء اليوم

الخميس، 14 ديسمبر 2023 12:15 م
مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية يقدم ورشة للتصوير الفوتوغرافى مساء اليوم ورشة للتصوير الفوتوغرافى
كتب: محمد الأحمدى

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يُقدم مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالتعاون مع جروب فوتون للتصوير الفوتوغرافى ورشة عن التصوير الفوتوغرافى، اليوم الخميس، فى تمام السادسة والنصف مساءً، بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة بمصر الجديدة.

 

ويهدف اليوم لتعلم أساسيات التصوير الفوتوغرافى، وكيفية تصوير صورة تكوينية مناسبة، حيث يساعد فن التصوير بالاحتفاظ بالذكريات، بالإضافة لمناقشة حول بعض الأفلام واستخدامهم للتكوين.

 

جدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة. 

 

وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر؛ بعيد الميلاد المجيد فى 25 ديسمبر المقبل، ويترأس المطران سامى فوزى صلاة القداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك ليلة 24 ديسمبر.

 

 
أساسيات التصوير
أساسيات التصوير

 







الكنيسه الاسقفيه

التصوير الفوتوغرافى

مركز جسور الثقافى

كنيسه القديس ميخائيل



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