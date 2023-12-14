محلل سياسى فلسطينى: الخلافات تتزايد بين أمريكا وإسرائيل بشأن حرب غزة

كتب أحمد عرفة

قال عبد المهدى مطاوع المحلل السياسى الفلسطينى، إن الخلافات تتزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن حرب غزة.

وأضاف المحلل السياسى الفلسطينى، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية يريدان الحرب على غزة، ولكن الخلافات فقط على المدى الزمنى وحجم وكمية المساعدات الإنسانية وعدد الشهداء والضحايا، واليوم الثانى للحرب.

وأوضح عبد المهدى مطاوع، أن إدارة جو بايدن قدمت لإسرائيل مساعدة كبيرة وهذا له ثمن، ونتنياهو والإدارة الأمريكية لم يظهرا أى خلاف ولكن الخلاف بدأ يظهر حول النقاش بشأن اليوم التالى بعد الحرب.

وأشار المحلل السياسى الفلسطيني إلى أن نتنياهو يبحث عن حياة سياسية ويخاف أن يدخل إلى السجن بسبب قضايا الفساد ويتمسك بائتلاف يمينه المتطرف، ويدرك تماما أن ثمن هذا معارضة ما يتم طرحه من الإدارة الأمريكية بشأن إقامة دولية فلسطينية.