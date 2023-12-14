اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 ديسمبر 2023 11:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

محلل سياسى فلسطينى: الخلافات تتزايد بين أمريكا وإسرائيل بشأن حرب غزة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 09:42 م
محلل سياسى فلسطينى: الخلافات تتزايد بين أمريكا وإسرائيل بشأن حرب غزة غزة
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عبد المهدى مطاوع المحلل السياسى الفلسطينى، إن الخلافات تتزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن حرب غزة.

وأضاف المحلل السياسى الفلسطينى، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية يريدان الحرب على غزة، ولكن الخلافات فقط على المدى الزمنى وحجم وكمية المساعدات الإنسانية وعدد الشهداء والضحايا، واليوم الثانى للحرب.

وأوضح عبد المهدى مطاوع، أن إدارة جو بايدن قدمت لإسرائيل مساعدة كبيرة وهذا له ثمن، ونتنياهو والإدارة الأمريكية لم يظهرا أى خلاف ولكن الخلاف بدأ يظهر حول النقاش بشأن اليوم التالى بعد الحرب.

وأشار المحلل السياسى الفلسطيني إلى أن نتنياهو يبحث عن حياة سياسية ويخاف أن يدخل إلى السجن بسبب قضايا الفساد ويتمسك بائتلاف يمينه المتطرف، ويدرك تماما أن ثمن هذا معارضة ما يتم طرحه من الإدارة الأمريكية بشأن إقامة دولية فلسطينية.







غزه

قطاع غزه

إسرائيل

الاحتلال

جرائم الاحتلال

فلسطين

اخر الاخبار




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة