محاكمات× 24 ساعة.. الجنايات تدرج خلية إمبابة علي قوائم الإرهاب

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم، نظر العديد من القضايا الهامة، أبرزها السجن المشدد للمتهمين بخلية إمبابة وإدراج المتهمين علي قوائم الإرهاب.

خلية إمباية

قضت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين وإدراجهم على قوائم الإرهاب وبرأة متهم فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

إحالة للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق 3 متهمين إلى مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة 11 فبراير المقبل، للنطق بالحكم؛ لاتهامهم بالاشتراك فى قتل شخص وإصابة آخرين بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

احداث كرداسة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوى، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالإعدام مع آخرين لاتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، لجلسة 8 يناير المقبل للمرافعة.

أحداث المنيب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، حجز إعادة محاكمة متهم بأحداث المنيب لجلسة 10 يناير للحكم.

براءة

قضت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، المنعقدة ببدر، برأة متهم في إعادة محاكمته لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.