اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يعتمد التعديلات النهائية للمخطط التفصيلى لأبورديس‎

الخميس، 14 ديسمبر 2023 12:52 ص
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعديلات النهائية للمخطط التفصيلى لأبورديس‎ جانب من الاعتماد
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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اعتمد اللواء دكتور خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء التعديلات النهائية للمخطط التفصيلى لمدينة أبورديس تمهيدا لاعتماد اللوحات النهائية للمخطط.
 
جاء ذلك من خلال عرض المكتب الاستشاري المكلف بإعداد المخطط بناء على البروتوكول الموقع بين وزارة التنميه المحليه  
و الهيئه الهندسيه للقوات المسلحة.
 
يشار الى ان المخطط اعتمد على 4 قطاعات رئيسية ( القطاع الصناعي ، القطاع الحرفي ، القطاع السكنى الخدمى ، القطاع السياحى الترفيهى ).
 
جاء العرض بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب السيد المحافظ واللواء سامح المتولى رئيس مدينة ابو رديس والمهندس مصطفى عبده أحمد مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.
 
 






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