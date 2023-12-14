محافظ جنوب سيناء يصدق على 830 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء

صدق اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الخميس، على عدد 100 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة راس سدر " نموذج 10" وذلك خلال عرض المهندسة ايمان على عبدالله الصعيدى عضو لجنة البت الدائمة بطلبات التصالح على أعمال البناء بمحافظة جنوب سيناء.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

و بذلك يصبح إجمالى عدد قرارات التصالح التى تم التصديق عليها حتى الآن لأهالى مدينة راس سدر830 حالة تصالح على مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقى قرارات التصالح لأهالى مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.