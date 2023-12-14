محافظ أسيوط: لا تهاون فى إزالة تعديات الأراضى الزراعية ومخالفات البناء

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه لاتهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بكافة قرى ومراكز المحافظة، وتنفيذ كافة الإزالات للتعديات التي يتم رصدها للحفاظ على حق الدولة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مسئولي المتغيرات المكانية والقيادات التنفيذية بالمحافظة في إطار تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المتواصلة على مدار الساعة برصد المخالفات على الأراضي الزراعية.

وأكد المحافظ، على تكليف قيادات المحافظة بالإشراف على مراكز وأحياء المحافظة للتأكد من تنفيذ التكليفات الخاصة برؤساء المراكز برصد وازالة جميع المتغيرات والمخالفات وفقًا للخطة الزمنية، والتنسيق والتعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدى بحزم لكل من يتعدي على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لردع المخالفين.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة الاستمرار في المتابعة الدائمة والرصد لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها فورًا ومنع أي بناء مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لافتًا إلى أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محورا رئيسيا في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة.