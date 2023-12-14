ماكرون يهنىء زيلينسكى بعد قرار الاتحاد الأوروبى فتح مفاوضات الانضمام إليه مع أوكرانيا

أ ش أ

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء اليوم /الخميس/ أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، لتهنئته بعد قرار المجلس الأوروبى بفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا.

ويعد هذا القرار -الذى سعت فرنسا من أجله- "ردًا منطقيًا وعادلًا وضروريًا لتطلعات الشعب الأوكرانى وللإصلاحات التى قامت بها أوكرانيا بعزم وإصرار كبير، على الرغم من الحرب التى شنتها روسيا"، وفقا لبيان الرئاسة الفرنسية.



وأضافت أن فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا والشعب الأوكراني، وستواصل دعم الإصلاحات التى ستتيح لكييف مواصلة المضى قدمًا فى مسارها الأوروبي.



وقرر الاتحاد الأوروبى فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال فى بروكسل الخميس، فى اليوم الأول من قمة لقادة دول التكتل ال27.



وأضاف ميشال عبر منصة إكس "إنها إشارة أمل قوية لمواطنى هذين البلدين ولقارتنا".