لقاء كنائس العائلة الأرثوذكسية مساء اليوم بالأزبكية.. التفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تقيم كنائس وسط القاهرة برعاية وحضور الحبر الجليل الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة والأنبا أشود مطران الكنيسة الأرمنية بمصر وأفريقيا، لقاء لكنائس العائلة الأرثوذكسية السريان وأثيوبيا والروم وإريتريا والأرمن والقبطية.

ويقام اللقاء اليوم 14 ديسمبر من الساعة الخامسة إلى التاسعة مساء، بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية ويتضمن كلمة من كل كنيسة عن طقس عيدى البشارة والميلاد إلى جانب تقديم فقرة من ألحان كل كنيسة تخص المناسبة.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسات عيد الميلاد المجيد بمقر إيبارشيتهم، ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس مساء 6 يناير المقبل، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الأدارية الجديدة.