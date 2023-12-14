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كيف تطورت مخصصات المزايا الاجتماعية للعاملين بالدولة على مدار 6 سنوات؟

الخميس، 14 ديسمبر 2023 02:30 ص
كيف تطورت مخصصات المزايا الاجتماعية للعاملين بالدولة على مدار 6 سنوات؟ وزارة المالية - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

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تعد موازنة العام المالي الجاري 2023/2024 التي بدأ العمل بها أول يوليو، الأكبر من حيث مخصصات المزايا الاجتماعية للعاملين والتي بلغت 306.7 مليون جنيه، وتشمل "نفقات الدفن، مزايا اجتماعية عينية، أخرى".

 
وفى هذا الصدد نستعرض بالأرقام مخصصات المزايا الاجتماعية على مدار السنوات الماضية:
 
- بلغت مخصصات المساعدات الاجتماعية بموازنة العام المالي 2019/2020 نحو 206.4 مليون جنيه.
 
- بلغت بموازنة عام 2020/2021 نحو 272.3 مليون جنيه.
 
- بلغت بموازنة عام 2021 /2022 نحو 275 مليون جنيه.
 
- بلغت بموازنة عام 2022/2023 نحو 285.9 مليون جنيه.
 
- قدرت بموازنة عام 2023/2024 بنحو 306.7 مليون جنيه.
 
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
 
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.






مجلس النواب

الحكومة

موازنة 2324

المزايا الاجتماعية للعاملين بالدولة

نفقات الدفن

اليوم السابع بلس



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