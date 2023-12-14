كيف تحمى الأم المصابة بالإيدز جنينها من العدوى؟.. وزارة الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه من الممكن أن تنجب الأم المصابة بالإيدز طفلا غير مصاب بشرط الالتزام بطرق الوقاية من انتقال العدوى من الأم المصابة إلى الجنين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الامتناع عن مشاركة الإبر والسرنجات أو الأدوات الثاقبة للجلد مع شخص آخر يقى من عدوى الإيدز.

وقالت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطنى للإيدز بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحملات التوعوية تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية المجتمعية عن المتعايشين بمرض الإيدز، كما تستند إلى ركيزة الوعى بطرق العدوى والوقاية وأساليب العلاج وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية، كما تستهدف التركيز على حزم الخدمات التى تقدمها مراكز علاج الإيدز بالجمهورية، وتابعت: "الحملة تهدف إلى نشر فكرة أن الإيدز ليس مرض الموت كما هو سائد".

وأضافت: "الحملات تقوم بالتأسيس لمجموعة من الرسائل المجتمعية والتوعوية حول المرض، مستغلة مجموعة من المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعى، كما يتم التركز على الخدمات المقدمة للمريض والخطوط الساخنة التى تقدم استفسارات حول تقديم الخدمات وعناوين مراكز الخدمة، وستكون مستمرة دوريا حتى تحقق كامل أهدافها".

وأشارت الدكتورة هبة السيد إلى أن هناك جزءا من الحملات يستهدف وعى الفريق الطبي، الأطباء والتمريض والصيادلة لأول مرة، حيث تهتم بطريقة أداء الخدمات والجرعات الوقائية عند الوخد أثناء علاج المريض.