وأفادت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" وفقا لبيان هيئة الأركان إن طائرتين صينيتين و4 طائرات روسية دخلت KADIZ وخرجت منها بين الساعة 11:53 صباحا إلى الساعة 12:10 بعد الظهر بتوقيت كوريا الجنوبية مضيفة أنها لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية، مشيرة إلى أنها رصدت الطائرات الصينية والروسية قبل دخولها إلى KADIZ وحشدت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية.

يشار إلى أن منطقة الدفاع الجوي ليست مجالا جويا إقليميا ولكنها مخصصة لدعوة الطائرات الأجنبية إلى تعريف نفسها لمنع الاشتباكات العرضية.