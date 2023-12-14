كنزك فى فصل الشتاء.. فرحة حصاد برتقال الخير بمزارع القليوبية.. لايف

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، من موسم حصاد البرتقال، والذى يعتبر محصولا أساسيا بالعديد من المحافظات ومن بينها محافظة القليوبية ، والتى تشتهر بزراعة ما يزيد عن 28 ألف فدان من المحصول بأراضيها بالمراكز المختلفة، إلا أن العام الحالى شهد ارتفاعا بسعر البيع من الأرض نوعا ما ليحقق المعادلة بين زيادة السعر ومجهود الفلاح طوال العام، وأيضا وسط إنتاجية المحصول المتوسطة هذا العام بسبب الظروف الجوية من ارتفاع درجة الحرارة بداية العام الماضى وهو ما أثر على العقد الزهرى.

ويعتبر البرتقال المصرى وخاصة القليوبى يتميز بمذاق جيد وجودة عالية تجعله يحظى بشهرة عالمية فى التصدير للخارج، كما يعتبره الكثيرون فاكهة الموالح الزراعية، لأنه رخيص الثمن وغنى بالفوائد الصحية التى لا تعد ولا تحصى، فهو من الفاكهة الغنية بفيتامين سى والتى تقى العديد من الأمراض وتقوى المناعة لدى متناولى هذه الفاكهة.

وقال محمد إبراهيم، صاحب مزرعة بالقليوبية، إن موسم حصاد البرتقال بدأ فى 5 ديسمبر العام الجاري وفقا لما أعلنته الدولة المصرية وفتح الموسم التصديرى للمحصول، ويظل مستمرا حتى نهاية يناير للعام التالى مباشرة، حيث يعتبر هذا الموسم بمثابة موسم العمالة الأول للجميع سواء العمالة التى تعمل بالحصاد، أو العمالة التى تبدأ أعمال تجهيز الأراضى من قص وتقليم الأشجار أو عزيق وتقليب الأرض وغيرها وغيرها.

فيما أكد المهندس رجب الشحات وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن غالبية المساحة المنزرعة من البساتين بالقليوبية من محصول البرتقال، لأنه من المحاصيل المهمة تصديريا، حيث ينافس البرتقال الإسبانى والمغربى والتركى، وهذا ما جعله يحظى بسمعة طيبة عالمية فى السوق التصديري الأوروبي، وكذلك الدول العربية، وتعد روسيا أكبر مستورد للموالح المصرية.

وأضاف "الشحات" لـ"اليوم السابع" أن موسم حصاد البرتقال بالنسبة لأبناء القليوبية هام جدا، خاصة أن المساحة المزروعة بالمحصول ليست بالقليلة، وأنها تتخطى الـ28 ألف فدان بالقليوبية.