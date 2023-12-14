كثرة العطس فى الأيام الباردة لا تعنى إصابتك بالحساسية.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور رضا إبراهيم، استشارى أمراض الصدر والحساسية ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا، أن كثرة العطس فى الشتاء لا تعنى إصابتك بالحساسية، ولكن هناك أشياء أخرى تسبب كثرة العطس مثل نزلات البرد، التهاب الأنف بسبب الهواء البارد الجاف والملوثات.

وأكد أن أعراض الحساسية تزداد حدتها فى الشتاء، مضيفا أن معظم مسببات الحساسية يمكن أن تواجهها طوال العام، ولكن برودة الجو وجفاف الهواء فى فصل الشتاء قد تجعلها أسوأ.

وأوضح أن أعراض الحساسية فى الشتاء نفس أعراض الحساسية الموسمية وتشمل: احتقان أو سيلان الأنف، حكة في العين أو الأنف، احمرار العين وانتفاخها، العطس، السعال، طفح جلدى، التهاب الحلق، الصداع، الربو، ضيق التنفس.

وتابع: أهم طرق الوقاية من الحساسية هو تجنب الأشياء التى تسببها، مضيفا أنه إذا كانت لديك حساسية من الغبار يجب أن تقوم بتنظيف المنزل بشكل متكرروكذلك تجنب الخروج فى أوقات العواصف أو تجنب الروائح التى تسبب لك حساسية وكذلك تجنب أنواع الطعام المسببة للحساسية لدى بعض الأشخاص ٠

وأوضح أنه يجب عليك البقاء فى المنزل أوقات الأتربة أو إذا اضطررت للخروج يجب أن ترتدي كمامة مع تغيير ملابسك والاستحمام عندما تدخل إلى المنزل.

وأضاف أن تقليل التعرض لمسببات الحساسية يجعلك تشعر بالتحسن بشكل عام، مشيرا الي إن علاج الحساسية يشمل مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان .