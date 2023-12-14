فيتش تُخفض التصنيف الإئتمانى لإثيوبيا إلى مستوى عالى المخاطر

وكالات

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى التصنيف الائتمانى لإثيوبيا إلى مستوى عالى المخاطر اليوم الخميس، مشيرة إلى "تزايد احتمال" التخلف عن السداد، بحسب "رويترز".

وقالت وكالة "رويترز" إن إثيوبيا فشلت فى دفع قسيمة على سنداتها الدولية المستحقة بقيمة مليار دولار والتى كان من المقرر استحقاقها فى 11 ديسمبر الجارى، قائلة الأسبوع الماضى إنها لا تستطيع سداد الدفعة.

وخفضت وكالة فيتش تصنيف إثيوبيا إلى "C" من "CC"، ولا تحدد الوكالة توقعات مستقبلية للصناديق السيادية ذات التصنيف "CCC+" أو أقل، لكنها قالت إنها ستخفض تصنيف إثيوبيا إلى "RD"، أو التخلف المحدود، إذا لم تدفع القسيمة خلال فترة سماح مدتها 14 يومًا.