اليوم السابع
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عزام الأحمد: قطاع غزة جزء من الأراضى الفلسطينية ولن ننجر لتصريحات مسئولي إسرائيل

الخميس، 14 ديسمبر 2023 10:36 م
عزام الأحمد: قطاع غزة جزء من الأراضى الفلسطينية ولن ننجر لتصريحات مسئولي إسرائيل عزام الأحمد
رامى محيى الدين

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قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن قطاع غزة جزء من الأراضى الفلسطينية، ولن ننجر لتصريحات مسئولي إسرائيل.

وأضاف: يجب العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في فلسطين، مؤكدا ان الرئيس محمود عباس طلب منه التواصل بشكل مباشر مع حماس، وتابع: نحن فى اشد الحاجة لوقف الحرب الهمجية التى تشنها اسرائيل فى غزة.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع. وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.







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