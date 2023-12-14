ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق خلال حملات رقابية بالبحيرة

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالبحيرة حملات رقابية مكبرة على الأسواق والمتاجر لمواجهة بيع السلع المدعمة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 5 أطنان أسمدة مدعمة محظور تداولها بالأسواق وكذلك ضبط 100كيلو سكر مجهول المصدر، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى و 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية ومفتاح عبد اللطيف مدير عام التموين بالبحيرة.

من جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، مشددة على مكافحة كافة صور الغش التجارى والتدليس وردع المخالفين.