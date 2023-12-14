صحة المنيا تواصل تنظم قافلة طبية بقرية منشأة الدهب بالمنيا ضمن حياة كريمة

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية منشأة الدهب بمركز المنيا والتى بدأت امس الأربعاء وتستمر اليوم الخميس.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

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وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.