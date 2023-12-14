اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 ديسمبر 2023 01:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة المنيا تواصل تنظم قافلة طبية بقرية منشأة الدهب بالمنيا ضمن حياة كريمة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 01:00 ص
صحة المنيا تواصل تنظم قافلة طبية بقرية منشأة الدهب بالمنيا ضمن حياة كريمة قافلة طبية - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، تنظيم  قافلة طبية علاجية بقرية منشأة الدهب بمركز المنيا والتى بدأت امس الأربعاء وتستمر اليوم الخميس.
 
وقال  الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
 

 







مديرية الصحة

وزارة الصحة

حياة كريمة

اخبار المنيا

محافظة المنيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة