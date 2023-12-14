جاء ذلك خلال لقاء السفيرة البحرينية اليوم أمين رئاسة الجمهورية أحمد رضا، الذي نقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وحكومة وشعب البحرين بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي الملك مقاليد الحكم.

ونقلت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشعب البحرين الكريم، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الكريم، وتمنياتهما لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار، والسعي قدما نحو تعزيز العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين.

وأعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل عن شكرها وتقديرها لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على مشاركتهم احتفالات مملكة البحرين، متمنية للبلدين المزيد من التقدم والرخاء.