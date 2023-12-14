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سعر الريال القطرى اليوم الخميس 14-12-2023 أمام الجنيه المصرى

الخميس، 14 ديسمبر 2023 10:36 ص
سعر الريال القطرى اليوم الخميس 14-12-2023 أمام الجنيه المصرى الريال القطري - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 14-12-2023، بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.
 
8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.
 
8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.88 جنيه للشراء.
 
8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

7.89 جنيه للشراء.
 
8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

7.88 جنيه للشراء.
 
8.51 جنيه للبيع.






الريال القطرى

اسعار الريال

الريال القطري

اسعار الريال القطري




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