رئيس وزراء المجر يعرب عن استعداده لإجراء محادثات مع بوتين

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أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأربعاء عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى ، إذا كان ذلك سيساعد الشعب المجري بطريقة ما ، أو يؤدي إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال أوربان ، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية ، "من الممكن الاجتماع مع بوتين مرة أخرى إذا تطلبت مصالح الأمة المجرية ذلك" .. مضيفا : "أن الرأي الخارجي ، بما في ذلك من بروكسل ، ليس له أي تأثير على أي اجتماع محتمل مع الرئيس الروسي".

وأضاف رئيس الوزراء المجري :"أن الغرب يتردد في لقاء الرئيس الروسي بسبب الممانعة والمعارضة لكن السياسة تعني الواقع والنتائج"..متابعا : "باستثناء أي عقبات خاصة يجب أن نلتقي ونجري محادثات دائما".. معتبرا أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية هو من خلال المفاوضات.

يشار إلى أن المجر كانت قد أعربت مرارا وتكرارا عن عزمها إبقاء قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة من أجل مواصلة البحث عن سبل لحل الأزمة الأوكرانية ، وركز بوتين وأوربان على هذه القضية خلال اجتماعهما في العاصمة الصينية (بكين) على هامش منتدى الحزام والطريق الدولي في 17 أكتوبر الماضي.