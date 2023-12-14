رئيس جامعة بنى سويف: حصلنا على الثامن محليا بأول مشاركة بتصنيف QS البريطانى

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إن الجامعة شاركت لأول مرة بتصنيف QSالبريطانى للاستدامة (المجتمع - البيئة - الحوكمة).

وأضاف الدكتور منصور حسن، لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة حصلت على المركز الثامن محليا و860-841 عالميا فى فى تصنيف QS البريطانى للاستدامة (المجتمع - البيئة - الحوكمة)، مشير إلى أن الجامعة لم تقتصر على المشاركة فى التصنيف بل نجحت فى تحقيق المركز الثامن بين الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور منصور، أن تصنيف QS World University Rankings: Sustainability 2024 يعتمد على 3 معايير رئيسية هم الأثر البيئى والأثر الاجتماعى والحوكمة، كما يشمل ثمانية معايير فرعيه تعتمد كليا على مدى تأثير الجامعات على المجتمع والمجال الأكاديمى فى الجوانب البيئية والاجتماعية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة تسعى لزيادة التوعية بمفاهيم الاستدامة تنفيذًا لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للبيئة والاستدامة بالجامعة فى ظل الحوكمة وخطه الدولة 2030 لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربيًا ودوليًا.